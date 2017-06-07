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Выборы в местное самоуправление не смогут быть назначены раньше, чем за 60 дней до выборов
07.06.2017 21:48
азначение выборов в местное самоуправление будет возможно лишь за 60 дней до выборов – раньше, чем за 60 дней они назначены быть не смогут.
В связи с этим в парламенте уже инициированы изменения, входящие в «Избирательный кодекс», подготовленные депутатами «Грузинской мечты».
По действующему ныне кодексу, очередные выборы органа местного самоуправления – сакребуло (собрания), мэра и глав управ назначает президент Грузии с контрассигнацией премьер-министра не позднее 60 дней до истечения срока их полномочий, что подразумевает возможность назначения выборов и ранее 60-дневного срока до выборов. Согласно инициированному проекту, выборы органов местного самоуправления должны состояться в 60-дневный срок со дня их назначения.
Инициаторами законопроекта являются члены парламента: Эка Беселия, Георгий Вольский, Вано Зардиашвили, Нино Гогуадзе, Анри Оханашвили, Ивлианэ Цулая, Леван Гогичаишвили, Гурам Мачарашвили, Георгий Хатидзе, Гия Бенашвили, Дмитрий Самхарадзе, Гедеван Попхадзе, Давид Матикашвили, Отар Чрдилели, Георгий Кахиани.
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