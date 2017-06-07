Грузия расценивает заявление МИД России как попытку уклониться от имплементации соглашения в рамках ВТО

07.06.2017 22:29 Внешнеполитическое ведомство Грузии оценивает комментарий Министерства иностранных дел России как очевидную попытку уклониться от имплементации соглашения «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации» от 9 ноября 2011 года.



Как отмечается в заявлении МИД Грузии, грузинская сторона подчеркивает, что объектом и целью соглашения является мониторинг торговли между Грузией и Российской Федерацией.



«После подписания соглашения при содействии страны-партнера – Швейцарской Конфедерации, были предприняты значительные шаги к практическому задействованию этого документа.



В частности, была выбрана нейтральная компания, которая должна проводить таможенный мониторинг грузооборота между Грузией и Российской Федерацией. При конструктивности Грузии с этой компанией удалось согласовать текст соответствующего контракта, определить несколько юридических документов для содействия имплементации процесса. Со стороны территории, контролируемой Грузией, было определено местоположение возможных терминалов. Таким образом, еще год назад Грузия завершила все предварительные процедуры для подписания контракта с нейтральной компанией и выполнения соглашения.



Комментарий МИД Российской Федерации целенаправленно вводит процесс в тупик. В частности, российская сторона пытается представить оккупированный Цхинвальский регион участником вышеупомянутого соглашения, что явно противоречит принципам и назначению этого соглашения. Такая интерпретация соглашения, оформленного в 2011 году между двумя странами, принципиально неприемлема для грузинской стороны и это с самого же начала было известно официальной Москве.

Призываем Российскую Федерацию вернуться в правовые рамки, пересмотреть свою неконструктивную позицию и приступить к безоговорочному выполнению своих международных обязательств», - говорится в заявлении ведомства.



Россия приветствует заявление марионеточного лидера оккупирвоанного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолия Бибилова об участии в транзите грузов через территорию Цхнвали.



В ходе Петербургского международного экономического форума Анатолий Бибилов заявил, что «т.н. Южная Осетия» готова обеспечить транзит грузов между Россией и странами Закавказья, но только как равноправный партнер.



«Обратили внимание на недавнее заявление президента республики т.н. Южная Осетия А.И.Бибилова, сделанное «на полях» Петербургского международного экономического форума... Приветствуем эту конструктивную и ответственную позицию, которая открывает реальную перспективу развития системы торгово-экономических коммуникаций в Закавказье в интересах всех стран региона», - заявили в МИДе РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство также призвало Грузию «проявить столь же конструктивный настрой».



«Имеем в виду, прежде всего, известное Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Скорейшее начало его практической реализации стало бы важным вкладом в налаживание международной торговли в регионе. К сожалению, грузинская сторона на протяжении длительного времени уклоняется от подтверждения своих обязательств по Соглашению. Рассчитываем на изменение этого подхода», - отмечают в российском МИДе.















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