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Комитет Сената США поддержал законопроект, осуждающий действия России в Европе
08.06.2017 11:34
Комитет по внешним отношениям Сената США поддержал законопроект, который осуждает осуществленные/текущие действия России в Европе, том числе в Грузии, и отображает меры, осуществленные руководством США для их пресечения. Информацию об этом распространяет МИД Грузии.
США продолжают твердую поддержку территориальной целостности Грузии на законодательном уровне.
«...Законопроект осуждает осуществленные и текущие действия России против Грузии и Украины и призывает немедленно их прекратить. Законопроект предполагает выделение со стороны США в 2018-2019 фискальных годах 250 млн долларов США, которые будут использованы на действия, нацеленные на пресечение осуществленного/текущего воздействия России в странах-членах НАТО и ЕС, а также, в Грузии и Украине», - говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомтсва.
Ознакомится с решение комитета по внешним делам Сената США можно по этой ссылке.
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