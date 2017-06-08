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Грузия присоединилась к Парижскому соглашению по климату


08.06.2017   12:13
Грузия официально присоединилась к Парижскому соглашению, направленному на борьбу с глобальным изменением климата, сообщается на официальном сайте министерства окружающей среды и природных ресурсов страны.

«Парижское соглашение предоставляет возможность большим и маленьким, развитым и развиваемым странам едиными усилиями, с использованием современных энергосберегаиельных технологии, содействовать жизни в здоровой среде, энергобезопасности, конкурентоспособному производству и устойчивому развитию мира», — говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

Грузия готова исполнять взятые в рамках Парижского соглашения обязательства с помощью документа «Национально определенный вклад». В нем подробно расписан план действий страны для снижения выбросов парниковых газов и адаптации к климатическим изменениям.

В частности, Грузия планирует до 2030 года поэтапно снизить выбросы парниковых газов от разных секторов экономики страны на 15-25%.

Кроме того, Грузия обещает содействовать внедрению современных и не влияющих на климат технологии в энергетике и промышленности, а также берет обязательства по укреплению берегов рек и черноморской береговой линии. В грузинской стратегии говорится и о проведении мероприятий для снижения риска наводнений и схода селевых потоков в высокогорных регионах, остановке дезертификации в регионах Восточной Грузии и о защите населения, проживающего в опасных зонах.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции во французской столице. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Ученые считают, что более значительный рост температуры, вызванный выбросом в атмосферу углекислого газа в результате сжигания ископаемого топлива, может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.

Следует отметить, что 1 июня президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из Парижского соглашения по климату, назвав его невыгодным для своей страны.






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