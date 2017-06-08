Маргвелашвили и Полторак обсудили ситуацию на Донбассе и реформу украинской армии

08.06.2017 12:17 Министр обороны Украины Степан Полторак и президент Грузии Георгий Маргвелашвили провели встречу в Тбилиси.



"Наши страны всегда были хорошими партнерами и надежными друзьями. Я доволен, что между оборонными ведомствами стран сложились хорошие взаимоотношения. Весь грузинский народ поддерживает украинцев и Украину", - цитирует пресс-служба Минобороны Г.Маргвелашвили.



В свою очередь, глава оборонного ведомства проинформировал президента Грузии о ситуации на востоке Украины в последнее время, а также ознакомил с ходом реформ в Минобороны.



"Мы находимся на сложном пути реформирования ведомства, процесс реформ происходит в то время, когда на востоке продолжаются обстрелы и гибнут люди. Для нас ценен опыт реформ в грузинском оборонном ведомстве. Как раз сейчас мы реформируем систему подготовки сержантского состава, а Грузия в этом направлении сделала настоящий образовательный прорыв. Мы обязательно используем этот опыт при формировании системы образования украинских военнослужащих", - подчеркнул С.Полторак.















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