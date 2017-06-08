Украина взяла курс на НАТО

08.06.2017 12:20 Верховная Рада приняла в целом законопроект №6470 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно внешнеполитического курса Украины. Такое решение поддержали 276 народных депутатов, трансляцию вел телеканал "112 Украина".



"Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в Организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины", - предполагает данный законопроект.



Раньше была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.



Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил в своем Twitter, что рассчитывает на то, что расширенное партнерство Украины с НАТО приведет к членству в Альянсе.















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