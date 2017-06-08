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Иностранцам запретят владеть сельскохозяйственными землями в Грузии


08.06.2017   13:15
Власти Грузии приняли решение внести в Конституцию поправку, согласно которой земли сельскохозяйственного назначения могут быть в собственности только граждан Грузии.

"Формулировка будет следующая - право собственности на земли сельскохозяйственного назначения, как ресурса особого значения, могут иметь только гражданин Грузии, объединение граждан Грузии, государство и единица самоуправления. Думаю, эта запись напрямую соответствует требованиям подавляющего большинства наших граждан и, думаем, это будет решение, которое обязательно должна принять правящая команда", - заявил премьер-министр на сегодняшнем заседании правительства.

В настоящее время в Конституции записано, что право собственности на землю регулируется соответствующим законом.






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