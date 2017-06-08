Отказ Грузии в ПДЧ в 2008 году был стратегической ошибкой - Кори Шейк

08.06.2017 15:15 В Центре международных и стратегических исследований США состоялась конференция, на которой бывшие топ-дипломаты США и обозреватели говорили о значении НАТО в деле защиты безопасности Европы и Америки.



По информации грузинской редакции "Голоса Америки", в ходе избирательной кампании президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал НАТО устаревшей, что вызвало тревогу политиков и обозревателей в Вашингтоне, а также придало неясность тому, насколько готова новая администрация США защищать своих европейских партнеров, и сохранить "политику открытых дверей" альянса.



По сообщению издания, в Вашингтоне говорят, что отказ Грузии в ПДЧ в 2008 году был стратегической ошибкой, которая дала России возможность пойти на агрессивные шаги, и вторгнутся в Грузию и Украину.



"Думаю, отказ Грузии в Плане действия членства в 2008 году был ошибкой. Я говорю это, как человек, который был против первого раунда расширения НАТО, когда приняли Польшу, Венгрию, Чехию, и Словакию. Тогда я думала, что путь их безопасности проходит на хороших отношениях с Россией. К 2008 году было ясно, что русские сделали выбор, и решили пойти не только против европейской безопасности, но и действовать против прозрачности управления и гражданского общества, что является фундаментом безопасности Европы, и дает основание отношениям с Америкой. Я думаю, что в 2008 году мы допустили ошибку, поскольку к тому времени уже было очевидно, куда идет власть России. Я бы хотела, чтобы мы приняли другое решение"- заявила исследователь Стенфордского университета Кори Шейк.



"Россия наращивает военные средства, они вложили много инвестиций в этом направлении, и мы видели это в случае Сирии. Европейцы встревожены, особенно те, кто отважно сопротивляются России, я имею в виду страны Прибалтики. В отличии от Грузии и Украины Путин не касался стран НАТО, например, Прибалтики, что показывает силу НАТО. Мы поступаем правильно, когда делаем упреждающие шаги и показываем Путину, чтобы он не посмел идти не этот риск. Думаю, он действует только в том случае, когда видит, что риски небольшие, а возможности высокие. Поэтому мы должны действовать так, чтобы у него не было дополнительных возможностей"- отметил член Совета внешних отношений Элиот Абрамс.



По словам обозревателей, принятие нового члена НАТО, и поддержка расширения альянса является эффективным путем сдерживания российской агрессии.



"Главной целью расширения НАТО является дать странам возможность присоединиться к альянсу (если они соответствуют требованиям). Сам процесс членства является положительным событием. Он решает проблемы в военном контексте, с точки зрения управления, и территориальной целостности. То есть по тем направлениям, которые сами страны должны стараться улучшить, если хотят иметь устойчивое государство, и быть надежными партнерами Запада. "Политика открытых дверей" позитивное явление, я полагаю, необходимо сохранить ее, и мы сохраним ее"- отметил вице-президент фонда Херитиджа по вопросам внешней политики и обороны Джеймс Карафано.



По их словам, НАТО является важным гарантом безопасности в Европе и за ее пределами, и именно поэтому Вашингтон должен продолжить активную поддержку альянса, и в то же время поддерживать вступление новых членов.



Несмотря на не особо близкую перспективу вступления, они призывают стран-аспирантов продолжить проведение реформ с точки зрения усиления институтов и военных возможностей.



"Дорога вступления в НАТО открыта, но этого не произойдет в ближайшем будущем. Важно, чтобы такие страны, как Грузия, продолжили сотрудничество с Америкой, и развивали свои оборонные средства, чтобы ни для кого не была выгодной перспектива причинения им вреда"- заявил представитель Центра бюджета и стратегического анализа Эрик Эдельман.

















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