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В Конституцию Грузии запишут определение брака
08.06.2017 15:18
Власти приняли решение сделать конституционную запись, которая определяет брак как союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на заседании парламентского комитета по правам человека.
По его словам, главная задача изменения заключается в том, чтобы определенным группам не была дана возможность для разжигания гомофобских и антизападных настроений.
«Юридический подход состоит в том, чтобы дефиниция брака должна соответствовать социальному восприятию, и социальное восприятие полностью отображено в первом пункте. Это не означает поощрение дискриминации в какой-либо форме. Мы уважаем права и интересы каждой из групп, в том числе меньшинств. Соответственно, эта запись не станет основанием для дискриминации», - заявил Кобахидзе.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе знакомит членов комитета с той частью конституционных изменений, которая касается прав человека.
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