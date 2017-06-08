В Конституцию Грузии запишут определение брака

08.06.2017 15:18 Власти приняли решение сделать конституционную запись, которая определяет брак как союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на заседании парламентского комитета по правам человека.



По его словам, главная задача изменения заключается в том, чтобы определенным группам не была дана возможность для разжигания гомофобских и антизападных настроений.



«Юридический подход состоит в том, чтобы дефиниция брака должна соответствовать социальному восприятию, и социальное восприятие полностью отображено в первом пункте. Это не означает поощрение дискриминации в какой-либо форме. Мы уважаем права и интересы каждой из групп, в том числе меньшинств. Соответственно, эта запись не станет основанием для дискриминации», - заявил Кобахидзе.



Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе знакомит членов комитета с той частью конституционных изменений, которая касается прав человека.















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