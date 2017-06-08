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Объявляется мораторий на продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения


08.06.2017   15:22
На продажу иностранцам земель сельскохозяйственного назначения объявляется мораторий. В парламентском большинстве подготовлен законопроект, согласно которому, мораторий касается тех статей закона, который предполагает возможность продажи земель иностранным гражданам.

Вместе с тем планируется отозвать законопроект, инициированный в парламенте около недели назад, который предполагал введение регуляций в связи с продажей земель иностранцам.

Пояснения в связи с этим в беседе с журналистами сделала председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Эка Беселия.

«Мы приняли решение, объявить мораторий по статье продажи земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий будет объявлен до вступления в действие конституционного изменения. В это время будет приостановлена всякая продажа сельскохозяйственных земель. Также в короткий срок будут разработаны изменения, предполагаемые в органическом законе, которые будут в соответствии с запланированной в Конституции записью», - заявила Беселия.

По ее же словам, в Конституции будет сделана запись о том, что владельцы сельскохозяйственных земель – это лишь гражданин Грузии, объединение граждан Грузии, единица самоуправления и государство.
Законопроект, связанный с мораторием парламент рассмотрит в ускоренном порядке.






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