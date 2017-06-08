|
МИД Грузии пока не владеет информацией о задержанных в США грузинах
08.06.2017 16:28
Министерство иностранных дел Грузии пока не имеет информации о том, есть ли грузинские спортсмены среди задержанных в Америке за членство в российском криминальном синдикате.
Как заявил заместитель главы МИД Грузии Давид Залканиани, из-за временной разницы между Грузией и США, консульство пока что не владеет информацией об этом.
«Это очень новая информация. Мы недавно об этом узнали и сейчас выясняем детали. Нашему генеральному консульству дано указание включиться в этот процесс. Как только будут дополнительные детали, генеральное консульство нам их предоставит», - сказал Залкалиани.
По сообщению Департамента юстиции США, в Нью-Йорке задержали 33 человека, в том числе 15 грузин. Задержанные обвиняются в том, что являются членами русской криминальной группировки.
Среди задержанных грузин фигурируют т.н. "воры в законе" Ражден Шулая, Зураб Джанашвили, Ерекле Кереселидзе, Акакий Убилава, Назо Гаприндашвили, Георгий Ломишвили, и Мамука Чаганава. Им вменяется обвинение в рэкете, убийстве, незаконной торговле наркотиками, и незаконном ношении оружия.
Среди задержанных, предположительно, есть и известные спортсмены - Автандил Хурцидзе (чемпион мира по версии WBO) и Леван Макашвили (смешанные единоборства UFC).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна