Армения и Грузия обсудят осенью вопросы делимитации границы

08.06.2017 17:11 В Ереване прошли консультации министерств иностранных дел Армении и Грузии на уровне заместителей министра Шаварша Кочаряна и Давида Дондуа.



На встрече обсуждались вопросы повестки двусторонних отношений, процесс реализации достигнутых между лидерами стран договоренностей.



Было достигнуто соглашение о проведении осенью политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и обсуждений по вопросам делимитации государственной границы.















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