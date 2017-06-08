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Квирикашвили: у нас общие интересы с Украиной


08.06.2017   17:47
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак на встрече 7 июня в Тбилиси рассмотрели вопросы военного сотрудничества двух государств. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны.

Глава грузинского правительства отметил, что он доволен тесными и дружескими отношениями, которые установились между военными ведомствами двух стран. «Мы по-настоящему любим Украину и украинцев, у нас есть общие интересы, есть вопросы, которые действительно объединяют. Успех Украины - это успех Грузии, и успех Грузии - это успех Украины», - сказал во время встречи Квирикашвили.

Степан Полторак дал положительную оценку реформам в Грузии в военной сфере и поблагодарил народ и правительство Грузии за поддержку, за теплые чувства, которые Грузия демонстрирует к украинцам.

«Грузия - гордая и сильная духом страна, здесь живут только сильные люди, которые строят современное демократическое государство. Нам очень важно обмениваться опытом подготовки и реформ между оборонными ведомствами, ведь современные вызовы меняются каждый день. Мы надеемся на хорошие перспективы нашего сотрудничества в будущем», - подчеркнул гость из Киева.

Напомним, министр обороны Украины генерал Степан Полторак прибыл с официальным визитом в Грузию во вторник, 6 июня. Вместе с начальником генерального штаба вооруженных сил Грузии генералом Владимиром Чачибая он посетил линию разграничения в Цхинвальском регионе и навестил в реабилетационном центре в Церовани военнослужащих ВСУ, проходящих курс лечения после участия в антитеррористической операции (АТО) против сепаратистских формирований «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. В среду, 7 июня в Тбилиси у него также состоялась встреча с министром обороны Грузии Леваном Изория.






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