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Столтенберг: Для Грузии и Украины двери НАТО открыты
08.06.2017 18:30
Для Грузии и Украины двери НАТО открыты, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью французской газете Le Figaro. По его словам, для вступления в НАТО необходимо выполнение стандартов и требований в сфере реформ, борьбы с коррупцией и верховенства закона.
«Это решение также должно быть результатом консенсуса 29 стран, однако ни в коем случае у России не будет права заблокировать этот процесс. У всех суверенных государств есть право самим выбирать свой путь», - заявил Ийенс Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что «никто не имеет права решать за другую страну, кто желает вступить в НАТО».
«Должен отметить, что не НАТО расширяется на восток, а и восточные страны стремятся в НАТО. Альянс представляет собой сильную надежду для бывших коммунистических стран. Мы открываем им дорогу, так как наши двери всегда открыты», - отметил Столтенберг.
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