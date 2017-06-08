Столтенберг: Для Грузии и Украины двери НАТО открыты

08.06.2017 18:30 Для Грузии и Украины двери НАТО открыты, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью французской газете Le Figaro. По его словам, для вступления в НАТО необходимо выполнение стандартов и требований в сфере реформ, борьбы с коррупцией и верховенства закона.



«Это решение также должно быть результатом консенсуса 29 стран, однако ни в коем случае у России не будет права заблокировать этот процесс. У всех суверенных государств есть право самим выбирать свой путь», - заявил Ийенс Столтенберг.



Генсек НАТО подчеркнул, что «никто не имеет права решать за другую страну, кто желает вступить в НАТО».

«Должен отметить, что не НАТО расширяется на восток, а и восточные страны стремятся в НАТО. Альянс представляет собой сильную надежду для бывших коммунистических стран. Мы открываем им дорогу, так как наши двери всегда открыты», - отметил Столтенберг.















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