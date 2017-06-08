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Законопроект комитета Сената США осуждает незаконные действия РФ - замглавы МИД


08.06.2017   18:43
Новый законопроект содержит очень важные положения в поддержку Грузии – он осуждает те незаконные действия, которые Российская Федерация осуществляет в Грузии, а также осуждает оккупацию и призывает Россию к выполнению обязательств, взятых в 2008 году, - об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залканиани, чем откликнулся на законопроект, принятый комитетом по внешним отношениям Сената США, который осуждает действия, осуществленные Россией в Грузии.

По заявлению Залкалиани, мы имеем дело с весьма позитивной тенденцией, когда положения в поддержку Грузии из резолюций переходят в законопроекты.

Как отметил Залкалиани, документ пока что имеет вид законопроекта и для его принятия должны быть пройдены определенные процедуры.

«...В этом законопроекте важный момент заключается в том, что будет специальный фонд в размере 250 млн американских долларов, целиком рассчитанный на страны Восточной Европы, в том числе и Грузию. Как только будет создана соответствующая комиссия, затем будет определено в каких направлениях будут потрачены эти средства», - заявил, в частности, Залкалиани.

Комитет по внешним отношениям Сената США поддержал законопроект, который осуждает осуществленные/текущие действия России в Европе, том числе в Грузии, и отображает меры, осуществленные руководством США для их пресечения.






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И новый законопроект содержит очень важные положения в поддержку Грузии – он осуждает те незаконные действия, которые Российская Федерация осуществляет в Грузии, а также осуждает оккупацию и призывает Россию к выполнению обязательств, взятых в 2008 году,
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