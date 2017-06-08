Начальником Следственной службы Минфина Грузии назначен Леван Гамкрелидзе

08.06.2017 19:23 На должность начальника Следственной службы Минфина Грузии назначен Леван Гамкрелидзе.



Нового главу Следственной службы сегодня официально представил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили.



До этого Леван Гамкрелидзе работал заместителем руководителя департамента аудита Службы доходов.



До Левана Гамкрелидзе Следственной службой руководил Георгий Бадашвили. Он оставил эту должность несколько дней назад. Бадашвили вчера был назначен заместителем главного прокурора Грузии.















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