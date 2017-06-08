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Венецианская комиссия не одобрила предложенную «Мечтой» избирательную систему
08.06.2017 20:42
Венецианская комиссия раскритиковала предложенную властью Грузии избирательную систему, по которой нераспределенные мандаты полностью должны перейти победившей партии. Источник передал "Табуле" предварительное заключение Венецианской комиссии.
Венецианская комиссия предлагает власти Грузии подумать о других формах распределения мандатов.
"Грузия является централизованной страной, у которой на данном этапе есть однопалатный парламент. У нее нет длительной традиции независимости суда. В такой ситуации существует риск доминирования парламентского большинства. В будущем у нее должен быть механизм сдерживания и равновесия, например, создание второй палаты, чтобы усилить роль оппозиции в парламенте.
Вне сомнения, что замена нынешней пропорциональной/мажоритарной избирательной системы только пропорциональной является позитивным шагом для увеличения плюрализма в парламенте. Однако этот позитивный шаг ограничивается тремя механизмами: 5% барьер сохраняется; Нераспределенные мандаты переходят победившей партии; Избирательные блоки упраздняются.
Тогда, когда 5% барьер полностью соответствует европейскому стандарту, и сам по себе не заслуживает критику, в целом эти три механизма ограничивают эффект пропорциональной системы во вред более маленьким партиям и плюрализму, и не соответствуют принципам справедливого представительства и избирательного равенства больше, чем это можно оправдать необходимостью обеспечения стабильности.
Венецианская комиссия рекомендует принять во внимание другие возможности распределения нераспределенных мандатов, каковыми являются:
-Пропорциональное распределение между всеми партиями, которые преодолеют 5% барьер, или:
-Установить верхний предел количества растраченных голосов, которые перейдут победившей партии;
-и/или понизить барьер до 2 или 3%, и таким образом распространить пропорциональную систему на оставшиеся мандаты"- говорится в предварительном заключении Венецианской комиссии.
Следует отметить, что оппозиция и неправительственный сектор жестко критикуют избирательную систему, предложенную властью.
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