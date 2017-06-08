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Венецианская комиссия дает рекомендацию по поводу конституционного определения понятия брака


08.06.2017   22:05
Венецианская комиссия считает, статья, связанная с браком ни в коем случае не должна допускать интерпретации запрета однополого партнерства.

Предполагаемому в связи с этим в Конституции Грузии изменению Венецианская комиссия дает в проекте своего предварительного заключения.

«В главе фундаментальных прав 30-я статья проекта конституционных ни в коем случае не должна допускать интерпретации запрета однополого партнерства. В 16-й статье проекта Конституции рекомендуется явное признание свободы вероисповедания», - говорится в проекте предварительного заключения Венецианской комиссии.

Напомним, что власти Грузии приняли решение сделать конституционную запись, которая определяет брак как союз женщины и мужчины с целью создания семьи. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на заседании парламентского комитета по правам человека.

По его словам, главная задача изменения заключается в том, чтобы определенным группам не была дана возможность для разжигания гомофобских и антизападных настроений.

«Юридический подход состоит в том, чтобы дефиниция брака должна соответствовать социальному восприятию, и социальное восприятие полностью отображено в первом пункте. Это не означает поощрение дискриминации в какой-либо форме. Мы уважаем права и интересы каждой из групп, в том числе меньшинств. Соответственно, эта запись не станет основанием для дискриминации», - заявил Кобахидзе.






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