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Венецианская комиссия о системе избрания президента Грузии


08.06.2017   22:09
Переход на косвенную избирательную систему не должен вызвать постоянное избрание лица, представленного большинством кандидатом в президенты, - об этом говорится в проекте заключения Венецианской комиссии в связи конституционными изменениями в Грузии.

Венецианская комиссия заявляет, что введение системы косвенного избрания президента, в общем, соответствует европейским стандартам, однако, тут же поясняет, что нужны в парламенте меры для лучшего обеспечения плюрализма и сдерживающей и уравновешивающей системы.

«Введение системы косвенного избрания президента, как таковое, соответствует европейским стандартам. Приветствуем, что новая система не будет использована на выборах в следующем году и вступит в силу с 2023 года, однако, следует отметить, что в условиях отсутствия действующего сената, противовесом сильного правительства большинства в конституционной системе Грузии представляет президент. Соответственно, переход на косвенную избирательную систему не должен вызвать постоянное избрание лица, представленного большинством кандидатом в президенты. Нужны в парламенте меры для лучшего обеспечения плюрализма и сдерживающей и уравновешивающей системы», – говорится в проекте заключения, подготовленного Венецианской комиссией в связи с конституционными изменениями Грузии.






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