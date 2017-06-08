Венецианская комиссия о системе избрания президента Грузии

08.06.2017 22:09 Переход на косвенную избирательную систему не должен вызвать постоянное избрание лица, представленного большинством кандидатом в президенты, - об этом говорится в проекте заключения Венецианской комиссии в связи конституционными изменениями в Грузии.



Венецианская комиссия заявляет, что введение системы косвенного избрания президента, в общем, соответствует европейским стандартам, однако, тут же поясняет, что нужны в парламенте меры для лучшего обеспечения плюрализма и сдерживающей и уравновешивающей системы.



«Введение системы косвенного избрания президента, как таковое, соответствует европейским стандартам. Приветствуем, что новая система не будет использована на выборах в следующем году и вступит в силу с 2023 года, однако, следует отметить, что в условиях отсутствия действующего сената, противовесом сильного правительства большинства в конституционной системе Грузии представляет президент. Соответственно, переход на косвенную избирательную систему не должен вызвать постоянное избрание лица, представленного большинством кандидатом в президенты. Нужны в парламенте меры для лучшего обеспечения плюрализма и сдерживающей и уравновешивающей системы», – говорится в проекте заключения, подготовленного Венецианской комиссией в связи с конституционными изменениями Грузии.















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