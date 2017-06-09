Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Британские консерваторы потеряли большинство в парламенте


09.06.2017   11:31
В Великобритании объявлены предварительные результаты досрочных парламентских выборов. Консерваторы получили 322 парламентских мандатов, лейбористы 261. Шотландская национальная партия получила 32 мандата, либеральные демократы - 14. В палате общин 650 мест.

Такая расстановка сил, если верными оказались предварительные результаты, означает, что консерваторы, ослабили свои позиции. Лейбористы, которые провели успешную кампанию сумели создать своим соперникам имидж «партии бессердечных», настаивающей на дальнейшем урезании социальных расходов. Напротив, социальная риторика Джереми Корбина нашла немалый отклик прежде всего у молодых избирателей.

Действующий премьер, лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о досрочных выборах 18 апреля, утверждая, что ей нужен более сильный мандат для переговоров о так называемом Брекзите. В ходе кампании консерваторы выступали за жесткую линию на переговорах с Брюсселем. Лейбористы утверждают, что будут добиваться сохранения зоны свободной торговли с ЕС. Либеральные демократы настаивают на проведение нового референдума о Брекзите, а Шотландская национальная партия - за повторый референдум о независимости Шотландии.

Кампания была омрачена террористическими актами, совершенными радикальными исламистами в Манчестере 22 мая и в Лондоне 3 июня.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный фестиваль Blues&Wine посвятят памяти Коки Цкитишвили
Самым крупным инвестором в Грузии является Азербайджан
Государственные компании мешают бизнесу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна