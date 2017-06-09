Британские консерваторы потеряли большинство в парламенте

09.06.2017 11:31 В Великобритании объявлены предварительные результаты досрочных парламентских выборов. Консерваторы получили 322 парламентских мандатов, лейбористы 261. Шотландская национальная партия получила 32 мандата, либеральные демократы - 14. В палате общин 650 мест.



Такая расстановка сил, если верными оказались предварительные результаты, означает, что консерваторы, ослабили свои позиции. Лейбористы, которые провели успешную кампанию сумели создать своим соперникам имидж «партии бессердечных», настаивающей на дальнейшем урезании социальных расходов. Напротив, социальная риторика Джереми Корбина нашла немалый отклик прежде всего у молодых избирателей.



Действующий премьер, лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о досрочных выборах 18 апреля, утверждая, что ей нужен более сильный мандат для переговоров о так называемом Брекзите. В ходе кампании консерваторы выступали за жесткую линию на переговорах с Брюсселем. Лейбористы утверждают, что будут добиваться сохранения зоны свободной торговли с ЕС. Либеральные демократы настаивают на проведение нового референдума о Брекзите, а Шотландская национальная партия - за повторый референдум о независимости Шотландии.



Кампания была омрачена террористическими актами, совершенными радикальными исламистами в Манчестере 22 мая и в Лондоне 3 июня.

















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