К процессу расследования о возможной коррупции в действиях мэрии подключились международные советники

09.06.2017 12:15 Прокуратура Грузии приняла решение включить международную группу советников прокуратуры с целью соответствующей экспертной оценки уголовного расследования дела по факту возможного злоупотребления служебным полномочием, и превышения служебного полномочия отдельными чиновниками. Об этом говорится в заявлении Главной прокуратуры Грузии.



Члены группы ознакомятся с материалами уголовного дела и подготовят заключение, где будут даны консультации в связи с делом, и рекомендации для прокуратуры.



Напомним, что генеральный аудитор Грузии Лаша Тордия не раз заявил в грузинских СМИ, что Служба государственного аудита изучает вопрос законности передачи земельных участков мэрией Тбилиси в 2016 году, и в них были признаки преступления. На основании данного заявления в Главной прокуратуре Грузии 23 мая началось расследование по факту возможного злоупотребления служебным полномочием, и превышения служебного полномочия отдельными чиновниками по статьям 332 и 333 УК Грузии.



Членами группы являются:



Сэр Джефри Найс (Sir Geoffrey Nice)- в 1998-2006 годы был заместителем главного прокурора Международного уголовного суда Югославии, и лично вел дело бывшего президента Сербии Слободана Милошевича. Найс, вместе с сэром Дезмондом де Сильва, и Дэвидом Крейном является автором международного отчета, изданного в 2014 году, касающегося фактов пытки и смертного наказания в отношении задержанных в Сирии. В настоящем он периодически работает судьей, и является профессором права колледжа Грешама в Лондоне.



Моше Ладор (Moshe Lador) - был государственным прокурором Израиля до конца 2013 года. Будучи на должности он вел надзор за всеми уголовными делопроизводствами в стране, в том числе за уголовным преследованием против бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Олмерта, президента Моше Кацава, и нескольких других министров и высоких должностных лиц. До того, как занять эту должность, Моше Ладор был районным прокурором Иерусалима.



Пол Коффи (Paul Coffey)- бывший директор отдела по борьбе с организованной преступностью и рэкетом Департамента юстиции Соединенных Штатов Америки. После ухода с государственной службы он находился в Косово с миссией ООН. Пол Коффи активно участвовал в реформе системы юстиции Косово, а также вел надзор за всеми делами, которые вела ООН в Косово, в том числе расследование преступлений войны"- говорится в распространенном заявлении.















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