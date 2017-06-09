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Удумашвили еще не решил выдвигаться в мэры Тбилиси от ЕНД
09.06.2017 12:21
Я еще не объявлял решение и не давал согласия, - об этом «IPN» сообщил руководитель информационной службы телекомпании «Рустави 2» Заал Удумашвили, откликнувшись на распространившуюся информацию о том, что он согласился на предложение «Национального движения» баллотироваться на выборах мэра Тбилиси.
Что касается встречи в Киеве Заала Удумашвили и лидера «Национального движения» Михеила Саакашвили, он подтверждает, что получил от Саакашвили предложение в связи с кандидатством в мэры, однако согласия не дал.
«Подтверждаю, что во время встречи было предложение выдвинуть мою кандидатуру на выборах мэра Тбилиси. Я получил это предложение, и ни тогда, ни пока еще решение не объявлял. Это сложное решение и приму ли я предложение, пока не скажу. Я просто выслушал предложение и уехал. Пока с решением я никого не ознакомил, и сказать по правде – не принял», - заявил Заал Удумашвили.
Что касается распространившейся информации об отставке гендиректора «Рустави 2», по словам Удумашвили, он пока на своей должности.
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