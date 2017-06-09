Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Удумашвили еще не решил выдвигаться в мэры Тбилиси от ЕНД


09.06.2017   12:21
Я еще не объявлял решение и не давал согласия, - об этом «IPN» сообщил руководитель информационной службы телекомпании «Рустави 2» Заал Удумашвили, откликнувшись на распространившуюся информацию о том, что он согласился на предложение «Национального движения» баллотироваться на выборах мэра Тбилиси.

Что касается встречи в Киеве Заала Удумашвили и лидера «Национального движения» Михеила Саакашвили, он подтверждает, что получил от Саакашвили предложение в связи с кандидатством в мэры, однако согласия не дал.

«Подтверждаю, что во время встречи было предложение выдвинуть мою кандидатуру на выборах мэра Тбилиси. Я получил это предложение, и ни тогда, ни пока еще решение не объявлял. Это сложное решение и приму ли я предложение, пока не скажу. Я просто выслушал предложение и уехал. Пока с решением я никого не ознакомил, и сказать по правде – не принял», - заявил Заал Удумашвили.

Что касается распространившейся информации об отставке гендиректора «Рустави 2», по словам Удумашвили, он пока на своей должности.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный фестиваль Blues&Wine посвятят памяти Коки Цкитишвили
Самым крупным инвестором в Грузии является Азербайджан
Государственные компании мешают бизнесу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна