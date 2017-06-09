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За два месяца из Европы были депортированы 192 грузина


09.06.2017   13:14
С 28 марта по 18 мая включительно из стран Евросоюза была осуществлена депортация 192 граждан Грузии, сообщает информационно-аналитический департамент МВД Грузии.

В этот период больше всего, 73 человека были депортированы из Германии, а меньше всего из Финляндии и Великобритании, которые в течение двух месяцев депортировали только одного гражданина Грузии.

Статистический показатель депортированных по странам следующий:

Испания - 16, Франция -12, Бельгия - 11, Греция -11, Швеция - 10, Швейцария – 10, Италия – 9, Польша – 9, Австрия – 6, Литва – 6, Дания – 5, Португалия – 5, Нидерланды – 4, Норвегия – 3.

В рамках либерализации виз с 28 марта граждане Грузии пользуются режимом безвизового передвижения в странах Евросоюза.






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