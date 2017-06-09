Все замечания Венецианской комиссии для нас приемлемы - Кобахидзе

09.06.2017 14:54 Все замечания Венецианской комиссии для нас приемлемы, - об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на заседании комитета по правам человека.



По его словам, приемлемо полное содержание предварительного заключения.



«Все замечания Венецианской комиссии приемлемы. Мы пообещали, что все замечания будут учтены, и это обещание остается в силе. По нескольким пунктам возможна проблема перевода, нам нужно конкретизировать некоторые части», - заявил Ираклий Кобахидзе.



По словам председателя парламента, до окончательного заключения комиссии обсуждение конституционных изменений в парламенте не состоится.















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