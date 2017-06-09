С 2009 по 2016 год в Грузии было выявлено 363 случая нарушения Закона об оккупированных территориях - НПО

09.06.2017 15:28 С 2009 по 2016 год в Грузии было выявлено 363 случая нарушения Закона об оккупированных территориях – таковы данные неправительственной организация «Институт развития свободы информации» (IDFI), представители которой изучили официальную статистику министерства внутренних дел.



В IDFI решили проверить насколько эффективен Закон об оккупированных территориях после визита в Грузию экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — одного из инициаторов признания Россией сепаратистских регионов Грузии – Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии. В годы, когда Лужков был мэром российской столицы, он неоднократно приезжал в Сухуми и Цхинвали с официальными визитами. Приезд бывшего политика в Грузию вызвал возмущение общественности и оппозиции. После разразившегося скандала в МВД заявили, что Лужков будет внесен в так называемый «черный список» и больше не сможет посещать Грузию.



«Институт развития свободы информации» не смог найти какой-либо информации, подтверждающей существование соответствующего списка. МВД отказалось предоставить IDFI данные об иностранных гражданах, которым был запрещен въезд в Грузию из-за нарушения Закона об оккупированных территориях.



Вместе с тем, официальная статистика подтверждает, что число случаев нарушения этого закона, зафиксированных правоохранителями, уменьшается из года в год – в 2009 году было выявлено 78 таких случаев, а в 2016 году только 19.



Нарушения Закона об оккупированных территориях, которые связаны с коммерческой деятельностью, за восемь лет в МВД Грузии зафиксировали только 4 раза.





"Новости-Грузия"











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