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В Тбилиси планируется увеличить количество патрульных экипажей
09.06.2017 16:20
В Тбилиси планируется увеличить количество экипажей патрульной полиции в рамках текущей реформы полиции.
Кроме того, в МВД заявляют, что в будущем запланирована также переподготовка и оснащение новыми технологиями сотрудников патрульной полиции.
На сегодняшний день Тбилиси патрулируют 110 экипажей.
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