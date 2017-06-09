В Тбилиси планируется увеличить количество патрульных экипажей

09.06.2017 16:20 В Тбилиси планируется увеличить количество экипажей патрульной полиции в рамках текущей реформы полиции.



Кроме того, в МВД заявляют, что в будущем запланирована также переподготовка и оснащение новыми технологиями сотрудников патрульной полиции.



На сегодняшний день Тбилиси патрулируют 110 экипажей.















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