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Назначены новые руководители четырех региональных управлений полиции
09.06.2017 18:43
Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили 9 июня назначил четырех новых руководителей региональных управлений полиции.
Леван Майсурадзе возглавит Главное управление полиции автономной республики аджария вместо Кахи Бухрадзе, который служил на этой должности во время беспорядков в городе Батуми.
Сам Каха Бухрадзе возглавит Главное управление полиции региона Квемо Картли.
Главное управление полиции региона Самегрело – Земо Сванети возглавит Николоз Гаделия, а руководителем Главного управления полиции региона Шида Картли назначен михаил Каладзе.
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