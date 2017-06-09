Петр Павел: Грузины очень гордый народ, с богатой историей, они заслуживают место видного партнера НАТО

09.06.2017 19:38 Председатель военного комитета НАТО Петр Павел поздравляет Грузию с Днем независимости. На приеме, проведенном в связи с Днем независимости Грузии в штаб-квартире НАТО, Петр Павел заявил "Общественному вещателю", что "грузины очень гордый народ, с богатой историей, и они заслуживают место видного партнера НАТО".



"Отношениями, как с членами, так и партнерами альянса являются не только тренировки, миссии, и операции, важны также социальные мероприятия. Эти мероприятия дают нам возможность узнать больше о культуре, истории, кухне стран-партнеров. Грузины очень гордый народ, с богатой историей, и они заслуживают место выдающегося партнера НАТО - это то, что мы узнали посредством сотрудничества с Грузией, в том числе таких мероприятий, как сегодня.



Причиной того является отношение, подход грузин, вклад Грузии в операциях союзников, а также реформы, которые проводит Грузия для того, чтобы сблизится с объединением общих ценностей и интересов.



Сегодня Грузия празднует День независимости, а НАТО дружбу с таким партнером, какой является Грузия"- заявил Петр Павел.



Председатель военного комитета НАТО говорил также о вступлении Черногории в альянс.



"Принятием Черногории НАТО подтвердила, что двери организации открыты, и не существует политических, или иного рода ограничений. Пример Черногории показывает, что в конце порой болезненной дороги страна получает в награду право быть рядом с членами альянса"- отметил Павел.



В то же время в интервью "Моамбе", информационному выпуску Общественного вещателя Грузии, Павел заявил, что 19 июня в НАТО будут говорить о Грузии.



В частности, состоится встреча военного комитета НАТО + Грузия, где будет разговор о течении реформ, и имплементации существенного пакета.



В конце июня Брюссель примет в гостях министериал обороны НАТО.



По информации "Моамбе", на министериале министр обороны Грузии проведет двухсторонние встречи с натовскими коллегами.



Председатель военного комитета НАТО в разговоре с "Общественным вещателем" заявил, что руководители оборонного ведомства НАТО обсудят также отношения с партнерами.



"Мы рассмотрим вопросы, поднятые 25 мая в Брюсселе главами правительств и президентами: расходы на оборону, какой вклад может внести НАТО в борьбе против терроризма, отношения с Россией, миссию "Твердой поддержи", а также отношения с партнерами. Партнеры НАТО, в том числе Грузия, включены как в миссию "Твердой поддержки" в Афганистане, так и оценки мероприятий, которые следует провести для обеспечения безопасности Черного моря"- говорит Петр Павел.



Председатель военного комитета НАТО находился в Тбилиси 3-4 марта 2017 года.















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