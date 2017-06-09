Азербайджанский депутат заявляет, что похищение Мухтарлы было совместной спецоперацией Грузии и Азербайджана

09.06.2017 20:57 Член комитета по правка человека парламента Азербайджана от правящей партии, депутат Эльман Насыров подтверждает, что задержание журналиста Афгана Мухтарлы было результатом совместной грузино-азербайджанской "успешной" спецоперации. По его словам, Мухтарлы был задержан по причине того, что он был самым активным членом сформированной в Тбилиси против власти Азербайджана сети, и врагом государства. Об этом он заявил в интервью "Радио "Азадлыг" (азербайджанская служба "Радио Свободы").



"Анализ инцидента показывает, что Афган МУхтарлы лишь один член большой сети. Большие политические силы собрали подобных Афгану Мухтарлы людей в Грузии. Будь проблемой только Афган, конечно, не было бы необходимости его арестовывать. Политическая сеть в Грузии, частью которой является Мухтарлы, осуществляет вредительские действия в Азербайджане и, естественно, они бы оказали сопротивление его задержанию в Азербайджане и защитили бы его. С этой точки зрения, этот совместный шаг был результатом работы спецслужб Азербайджана и Грузии", - отмечает депутат.



По его словам, азербайджанские спецслужбы сработали профессионально и смогли привезти Мухтарлы в Азербайджан без каких-либо проблем и противостояния.



"Они привезли преступника в Азербайджан, что является одной из наиболее успешных спецоераций спецслужб Азербайджана", - отметил он.



Напомним, что Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая, о чем его семья сообщила полиции. На следующий день он оказался в Пограничном управлении Азербайджана. Сам Мухтарлы утверждает, что его похитили грузинские спецслужбы и передали азербайджанским коллегам. Грузинское правительство по сей день отрицает какое-либо участие в этом деле.



По поводу исчезновения и последующего задержания азербайджанского журналиста уже выразили обеспокоенность почти все главные международные институты, а также организации по защите прав человека, Евросоюз и США.

















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