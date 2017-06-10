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Суд США определил двухмесячное заключение грузинскому спортсмену Автандилу Хуридзе
10.06.2017 11:32
Задержанному в США грузинскому спортсмену Автандилу Хурцидзе суд избрал двухмесячное предварительное заключение. Об этом говорится на его странице в Фейсбук.
Там же отмечается, что дело будет пересмотрено через несколько недель.
Напомним, что грузинские спортсмены были задержаны в Нью-Йорке в ходе спецоперации против русской мафии по обвинению в связях с криминальным миром, мошенничестве и рэкете.
Родственники спортсменов Хурцидзе и Макашвили считают, что это недоразумение и они вскоре покинут тюрьму.
Автандил Хурцидзе проходил подготовку в США к важному поединку. 8 июля он должен был встретиться в британцем Билли Джо Сандерсом для защиты звания чемпиона мира. Между тем, сторона Сандерса сообщает, что встреча отложена на неопределенный срок.
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