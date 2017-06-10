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Грузия и Китай отметили 25-летие дипломатических отношений
10.06.2017 12:14
Грузию и Китай традиционно связывают дружеские и партнерские отношения, и сегодня партнерство между двумя странами сильно как никогда, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на праздничном мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между Грузией и Китаем, которое проходило 9 июня в Тбилиси.
По словам премьера, взаимоотношения особенно активизировались в последний период, что выразилось в учащении двусторонних визитов на высоком уровне, а также в заключении исторического, по оценке Квирикашвили, соглашения о свободной торговле.
«Китай — один из крупнейших торговых партнеров и инвесторов Грузии. Недавно в Пекине было подписано историческое соглашение о свободной торговле между Грузией и Китаем, которое возведет экономические отношения между нашими странами на качественно новый уровень. Грузия — первая страна в регионе, с которой Китай оформил такое соглашение. Особенно приятно, что в Грузии начали деятельность крупные китайские компании, и их число неуклонно растет. Формируются новые направления экономического сотрудничества. Одно из таких направлений — строительство совместных предприятий, которые будут выпускать грузино-китайскую продукцию», — сообщил Георгий Квирикашвили.
По его заявлению, совершенно новые возможности открывает обеим странам и новая инициатива лидера КНР — «Один пояс — один путь», в котором Грузии отведена роль связующего моста между Европой и Азией.
Праздничное мероприятие проходило в парке Рике в Тбилиси. В его рамках прошла выставка продукции грузинских и китайских компаний.
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