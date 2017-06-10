Трамп: Пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию

10.06.2017 14:11 США призывают Катар прекратить финансирование экстремистских группировок. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает Euronews.



“Катар, к сожалению, исторически занимался финансированием терроризма, на очень высоком уровне. Я вместе с Рексом Тиллерсоном (госсекретарь США), с нашими генералами и народом страны принял решение, что пришло время призвать Катар прекратить финансирование и экстремистскую идеологию”, – сказал Трамп.



В минувший понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.















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