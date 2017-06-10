Главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса прибывает сегодня в Грузию

10.06.2017 17:15 10-13 июня состоится визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса в Грузию. Как сообщает МИД Грузии, запланированы его встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, председателем парламента и Католикосом-патриархом Грузии.



В рамках визита в МИДе под сопредседательством глав внешнеполитических ведомств двух стран пройдет 4-е заседание грузино-литовской комиссии по европейской и евроатлантической интеграции, после чего состоится церемония подписания. Этот формат представляет собой платформу регулярных консультаций между Грузией и Литвой, который предполагает активную поддержку со стороны Литвы в осуществлении европейских и евроатлантических устремлений Грузии. В рамках заседания комиссии будут обсуждены существующие в европейской и евроатлантической повестке дня вопросы и прогресс, а также актуальные вопросы двусторонних отношений, сложившаяся на оккупированных территориях Грузии обстановка и сотрудничество в международных организациях. После встречи министров иностранных дел двух стран для медиа будет устроена их совместная пресс-конференция.



Глава МИД Литвы в ходе визита в Грузию посетит село Хурча, расположенное вблизи полосы, отделяющей оккупированные территории, а также – осмотрит поврежденный Шамгонский мост, Ингурский мост, больницу села Рухи и плотину Ингурской ГЭС. На площади Героев в Тбилиси Линас Линкявичюс возложит венок к Мемориалу героем погибших за единство родины.















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