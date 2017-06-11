Каладзе выступил в защиту рэпперов из Birja Mafia

11.06.2017 10:45 Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе прокомментировал масштабную протестную акцию в поддержку арестованных участников рэп-группы Birja Mafia.



Каладзе, который находится на международной выставке EXPO 2017 в Казахстане, обратился к общественности из своего гостиничного номера и сам записал видеообращение.



Как и премьер-министр Георгий Квирикашвили, вице-премьер считает, что грузинское законодательство в отношении наркотиков должно быть либерализовано.



«Для каждого из нас неприемлемо — не имеет значения, будет ли это член правительства или любой гражданин, когда со стороны сотрудника силовых структур, хотя бы на уровне подозрения мы допускаем, что наркотики могли быть подброшены. Все это должно остаться в прошлом, и я уверен, что это останется в прошлом, когда произойдет либерализация наркополитики и будет доведена до конца реформа полиции, которая уже началась», — заявил Каладзе.



По его словам, он доверяет полиции и для него неприемлемо, чтобы превышение полномочий каким-то одним сотрудником бросало тень на всех полицейских. Он отметил, что прокуратура уже начала дознание по этому вопросу и, если кто-то действительно, превысил свои полномочия, то он будет наказан.



Напомним, после вчерашней акции с требованием освобождения рэпперов Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия, сын миллиардера Бидзины Иванишвили, исполнитель Бера, на своей фейсбук-странице разместил статус в поддержку участников Birja Mafia.



Примечательно, что Каха Каладзе и сын Иванишвили являются близкими друзьями. Еще до прихода к власти «Грузинской мечты», Бера стал крестным отцом первого сына Каладзе – Левана.



Мгалоблишвили и Кебурия были арестованы в Тбилиси несколько дней назад за незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере. При обыске у обоих было изъято наркотическое вещество MDMA. Участники Birja Mafia утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив, таким образом, за видеоклип «Черная майка», в котором рэпперы критикуют полицию.



Тбилисский городской суд уже отправил обоих исполнителей в предварительное заключение. Сейчас Мгалоблишвили и Кебурия грозят тюремные сроки от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



Задержание рэпперов вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Накануне общественное движение «Белый шум», выступающие за декриминализацию наркотиков, провело акцию в их поддержку — в центре Тбилиси на митинг собрались несколько тысяч человек.















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