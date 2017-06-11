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Премьер призвал парламент ускорить либерализацию наркополитики


11.06.2017   11:44
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили накануне распространил заявление по вопросу задержания членов группы «Биржа Мафия», в котором призвал парламент страны "ускорить работу" над изменением наркополитики.

По словам премьер-министра, наркополитика является крайне жесткой и требует либерализации.

«Хочу откликнуться на дело о задержании молодых людей – Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств. В первую очередь должен отметить, что неуклонная защита прав человека одно из главных наших достижений, бросить тень на которое мы не должны допустить. Факт, что законодательно в плане наркополитики является крайне жестким и требует либерализации. Поэтому, обращаюсь с просьбой к парламенту, ускорить работу по этому вопросу, чтобы хотя бы к осенней сессии мы успели принять измененный, гуманный и соответствующий европейским стандартам закон.

Хочу также обратиться к молодежи – любой из шагов и решение нашего правительства направлены на то, чтобы для вас, будущего нашей страны создать свободную и цивилизованную среду. Наше поколение хорошо знает и испытало на себе то, какой не должна быть система и мы максимально прилагаем усилия для создания такой страны, в которой свобода слова и выражения мнения, личностный индивидуализм будут не только обещаниями, а фактом. Ни один из молодых людей, ни один гражданин в этой стране при нашей власти не наказывались за свободное выражение мнения, и в будущем наше общество не будет стоять перед такой угрозой.

Что касается обстоятельств, связанных с задержанием конкретно этих дух молодых людей, прокуратура сделала заявление, что в ближайшее время изучит фактические обстоятельства указанного дела. Соответственно, процесс уголовного делопроизводства пока не завершен», - говорится в заявлении премьера.






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