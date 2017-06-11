Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Порошенко: Запуск безвизового режима – это окончательное «прощай» Российской империи


11.06.2017   12:48
Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что запуск безвизового режима с Европейским союзом будет означать окончательное "прощай Российской империи". Об этом он сказал во время запуска символичного таймера "безвиза" в Киеве, передает GORDONUA.COM.

"Наконец-то это случилось. К этому дню мы шли очень долго... Мы приближали этот день. И мы это сделали. Сделали с твердой надеждой, что пройдем этот не простой экзамен. Мы твердо верили и наконец можем сказать, что запускаем обратный отсчет. Обратный отсчет к необратимым изменениям. Это будет уже окончательное прощай Российской империи. И слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Beatles. Никогда Украина не вернется в Советский Союз, потому что мы гордая, свободная и демократическая нация, которая возвращается в семью европейских народов", – подчеркнул Порошенко.

Он также сказала, что через 12 часов падет не "бетонная Берлинская стена, а бумажная завеса", которая отделяла все эти годы Украину от Европейского союза.

"И сегодня, когда наступит историческая дата 11 июня эта бумажная завеса упадет. Отныне Украина будет развиваться вместе с Европейским союзом", – подытожил президент.

17 мая 2017 года в Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза.

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что безвиз для украинцев вступит в силу в ночь на 11 июня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские фермеры налаживают диалог с государством
Holiday Inn откроет первый брендовый отель в Телави
Инвестиции в сельское хозяйство Грузии составляют 0%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна