Порошенко: Запуск безвизового режима – это окончательное «прощай» Российской империи

11.06.2017 12:48 Президент Украины Петр Порошенко заявил накануне, что запуск безвизового режима с Европейским союзом будет означать окончательное "прощай Российской империи". Об этом он сказал во время запуска символичного таймера "безвиза" в Киеве, передает GORDONUA.COM.



"Наконец-то это случилось. К этому дню мы шли очень долго... Мы приближали этот день. И мы это сделали. Сделали с твердой надеждой, что пройдем этот не простой экзамен. Мы твердо верили и наконец можем сказать, что запускаем обратный отсчет. Обратный отсчет к необратимым изменениям. Это будет уже окончательное прощай Российской империи. И слова "Back in the USSR" мы будем слышать, лишь слушая Beatles. Никогда Украина не вернется в Советский Союз, потому что мы гордая, свободная и демократическая нация, которая возвращается в семью европейских народов", – подчеркнул Порошенко.



Он также сказала, что через 12 часов падет не "бетонная Берлинская стена, а бумажная завеса", которая отделяла все эти годы Украину от Европейского союза.



"И сегодня, когда наступит историческая дата 11 июня эта бумажная завеса упадет. Отныне Украина будет развиваться вместе с Европейским союзом", – подытожил президент.



17 мая 2017 года в Страсбурге в здании Европейского парламента было подписано решение о предоставлении Украине безвизового режима со странами Европейского союза.



Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что безвиз для украинцев вступит в силу в ночь на 11 июня.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

