Порошенко и Киска празднуют безвиз на границе со Словакией

11.06.2017 14:38 Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Словакии Андреем Киской на церемонии по случаю введения безвизового режима на украинско-словацкой границе.



Порошенко открыл символические двери в безвиз.



"Сегодня каждый украинец может выпить фантастический кофе в Братиславе, улететь лоукостом в Варшаву, посетить Венскую оперу", - отметил президент Украины.



Петр Порошенко назвал вступление в силу безвизового режима между Украиной ЕС историческим мгновением, которое разрушает бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы.



«Мы этого очень долго ждали, и это историческое мгновение, когда мы разрушаем бумажный занавес, отделяющий Украину от Европы. Это означает, что Украина провела огромные реформы. Мы совместными усилиями изменили страну, а наши партнеры из Европы сдержали свое слово, и двери Евросоюза, двери наших друзей и партнеров открыты для нашей великой нации, украинского народа», - заявил он.



«Сегодня, 11 июня, и я уверен, что этот день навсегда останется в истории Украины как окончательный выход нашего государства из российской империи и возвращение Украины в семью европейских народов», - подчеркнул глава государства.



«Именно ради европейских ценностей 3,5 года тому назад украинцы вышли на Революцию Достоинства, требуя реформ и европейской интеграции, и сегодня воля народа имплементирована, и первое чрезвычайно важное достижение мы с Вами сделали. Именно сейчас волю, свободу, демократию лучшие из украинцев, воины Вооруженных сил и других вооруженных формирований защищают на востоке нашего государства», - отметил президент.



С сегодняшнего дня, 11 июня, вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.





УНИАН











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

