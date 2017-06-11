Кобахидзе: Парламентом не будет утверждена ни одна такая норма, которую отрицательно оценит Венецианская комиссия

11.06.2017 17:12 Парламентом Грузии не будет утверждена ни одна такая норма, которую отрицательно оценит Венецианская комиссия, - об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, выступая на XVIII общем национальном собрании Грузии Европейской Ассоциации студентов-юристов.



Ираклий Кобахидзе также коснулся новой пропорциональной избирательной системы.



«Систему характеризуют три элемента – 5%-й барьер, цель которого в определенной дозе обеспечение стабильности. Упразднение блоков имеет очень большое значение для того, чтобы в Грузии раз и навсегда начался процесс развития партийной системы. Третий элемент это т.н. элемент бонуса, согласно которому нераспределенные мандаты полностью переходят победившей партии. Речь идет о пятипроцентной прибавке, которая дается победившей партии для того, чтобы была обеспечена большая стабильность в системе», - заявил председатель парламента.















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