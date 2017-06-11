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Кобахидзе: Парламентом не будет утверждена ни одна такая норма, которую отрицательно оценит Венецианская комиссия


11.06.2017   17:12
Парламентом Грузии не будет утверждена ни одна такая норма, которую отрицательно оценит Венецианская комиссия, - об этом заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, выступая на XVIII общем национальном собрании Грузии Европейской Ассоциации студентов-юристов.

Ираклий Кобахидзе также коснулся новой пропорциональной избирательной системы.

«Систему характеризуют три элемента – 5%-й барьер, цель которого в определенной дозе обеспечение стабильности. Упразднение блоков имеет очень большое значение для того, чтобы в Грузии раз и навсегда начался процесс развития партийной системы. Третий элемент это т.н. элемент бонуса, согласно которому нераспределенные мандаты полностью переходят победившей партии. Речь идет о пятипроцентной прибавке, которая дается победившей партии для того, чтобы была обеспечена большая стабильность в системе», - заявил председатель парламента.






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