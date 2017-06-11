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МИД Грузии еще раз получил сообщение о предположительной кончине похищенного в Конго пилота
11.06.2017 17:13
Министерство иностранных дел предоставило семье Сосо Осораули информацию о его предполагаемой кончине, - об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Звиад Годадзе после встречи с членами семьи и близкими пилота.
«Наш источник еще раз подтвердил, что Осораули, предположительно, скончался. Фактического материала не существует, поэтому на 100% это не может подтвердить ни миссия ООН, ни мы. Не существует ни очевидцев, ни трупа. Пока этого нет, на 100% подтвердить мы не можем», - отметил замминистра.
По его информации, семья сегодня получила детальную информацию о мероприятиях, осуществленных для установки местоположения пропавшего пилота, их так же ознакомили с различными фото- и видеоматериалами.
«С самого первого дня, когда стало известно, что пилот захвачен в плен вооруженной группировкой М23, наше ведомство использует все ресурсы, чтобы установить его местонахождение. Мы работали через все дипломатические каналы. Работали с миссией ООН, Красным Крестом и властями Конго», - отметил Звиад Годадзе.
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