Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии еще раз получил сообщение о предположительной кончине похищенного в Конго пилота


11.06.2017   17:13
Министерство иностранных дел предоставило семье Сосо Осораули информацию о его предполагаемой кончине, - об этом заявил заместитель главы МИД Грузии Звиад Годадзе после встречи с членами семьи и близкими пилота.

«Наш источник еще раз подтвердил, что Осораули, предположительно, скончался. Фактического материала не существует, поэтому на 100% это не может подтвердить ни миссия ООН, ни мы. Не существует ни очевидцев, ни трупа. Пока этого нет, на 100% подтвердить мы не можем», - отметил замминистра.

По его информации, семья сегодня получила детальную информацию о мероприятиях, осуществленных для установки местоположения пропавшего пилота, их так же ознакомили с различными фото- и видеоматериалами.

«С самого первого дня, когда стало известно, что пилот захвачен в плен вооруженной группировкой М23, наше ведомство использует все ресурсы, чтобы установить его местонахождение. Мы работали через все дипломатические каналы. Работали с миссией ООН, Красным Крестом и властями Конго», - отметил Звиад Годадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии назвали лучшие вина 2017 года
Грузинские фермеры налаживают диалог с государством
Holiday Inn откроет первый брендовый отель в Телави
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна