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В Грузии открывается региональный офис JICA


11.06.2017   20:29
Президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Шиничи Китаока откроет в Грузии региональный офис организации.

Китаока прибыл в Тбилиси накануне и покинет Грузию 13 июня. В рамках своего визита он проведет встречи президентом Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Глава JICA также посетит государственный университет Ильи в Тбилиси и осмотрит достопримечательности Грузии.

Японское агентство международного сотрудничества активно взаимодействует с Грузией. С помощью JICA в стране было реализовано несколько проектов, в том числе и инфраструктурных. Один из них – это проект магистрали «Восток-Запад», которая должна превратить Грузию в региональный торговый, транзитный и экономический центр. Китаока во время своей поездки ознакомится и с ходом реализации этого проекта.

В марте 2016 года Токио и Тбилиси подписали соглашение, в рамках которого грузинская сторона получила дополнительное финансирование в размере 4,41 миллиарда японских иен (примерно 38,5 миллионов долларов) для строительства магистрали «Восток-Запад».

"Новости-Грузия"





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