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Линкявичюс: Действия России это международное преступление, которое раскололо народ надвое


12.06.2017   10:53
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил села, расположенные у т.н. границы Абхазии. Министр на месте ознакомился с ситуацией у линии оккупации.

По его словам, «действия России это международное преступление, которое раскололо народ надвое».

«Досадна реальность, которую мы видим, когда у людей нет возможности жить нормально. Досадно и то международное преступление, которое налицо и выражается в аннексии независимого государства, расколе общества надвое, что создает проблемы нормальной жизни людей.

Россия должна осознать, что присвоение территорий соседа не останется без результата, эти действия повлекут соответствующие результаты, и речь не только о Грузии, речь о Крыме и других регионах. Это международное преступление.

Россия должна осознать, что нельзя, чтобы эта ситуация продолжалась так и это будет иметь соответствующие последствия. Международным рычагом против России является политика непризнания, которая должна продолжиться в финансовых, политических и различных аспектах. Эта политика должна быть последовательной и должна продолжиться и в будущем, до тех пор, пока ситуация не урегулируется», - заявил Линкявичус.






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