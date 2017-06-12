Линкявичюс: Действия России это международное преступление, которое раскололо народ надвое

12.06.2017 10:53 Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил села, расположенные у т.н. границы Абхазии. Министр на месте ознакомился с ситуацией у линии оккупации.



По его словам, «действия России это международное преступление, которое раскололо народ надвое».



«Досадна реальность, которую мы видим, когда у людей нет возможности жить нормально. Досадно и то международное преступление, которое налицо и выражается в аннексии независимого государства, расколе общества надвое, что создает проблемы нормальной жизни людей.



Россия должна осознать, что присвоение территорий соседа не останется без результата, эти действия повлекут соответствующие результаты, и речь не только о Грузии, речь о Крыме и других регионах. Это международное преступление.



Россия должна осознать, что нельзя, чтобы эта ситуация продолжалась так и это будет иметь соответствующие последствия. Международным рычагом против России является политика непризнания, которая должна продолжиться в финансовых, политических и различных аспектах. Эта политика должна быть последовательной и должна продолжиться и в будущем, до тех пор, пока ситуация не урегулируется», - заявил Линкявичус.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

