|
В Грузии находятся члены парламентской группы дружбы Украина - Грузия
12.06.2017 12:31
В Грузии с четырехдневным визитом находятся члены парламентской группы дружбы Украина – Грузия. Сегодня украинские депутаты встретятся в парламенте с грузинскими коллегами.
Запланированы встречи с председателем комитета по внешним отношениям Софио Кацарава и членами комитета, с представителями парламентской группы дружбы Грузия – Украина, с парламентским меньшинством и большинством, а также с председателем законодательного органа Ираклием Кобахидзе.
Сегодня же в Министерстве иностранных дел Грузии украинских депутатов примет заместитель главы МИД Вахтанг Махароблишвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна