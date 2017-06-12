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В Грузии находятся члены парламентской группы дружбы Украина - Грузия


12.06.2017   12:31
В Грузии с четырехдневным визитом находятся члены парламентской группы дружбы Украина – Грузия. Сегодня украинские депутаты встретятся в парламенте с грузинскими коллегами.

Запланированы встречи с председателем комитета по внешним отношениям Софио Кацарава и членами комитета, с представителями парламентской группы дружбы Грузия – Украина, с парламентским меньшинством и большинством, а также с председателем законодательного органа Ираклием Кобахидзе.

Сегодня же в Министерстве иностранных дел Грузии украинских депутатов примет заместитель главы МИД Вахтанг Махароблишвили.






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