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Глава МИД Литвы на линии оккупации Абхазии призвал Россию остановиться


12.06.2017   12:44
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил линию оккупацию Абхазии, где призвал российские власти прекратить незаконные действия в отношении грузинских территорий.

Линкявичюс прибыл в Тбилиси 10 июня с официальным четырехдневным визитом. Накануне глава литовского внешнеполитического ведомства отправился в села, которые находятся вблизи административной границы с Абхазией. Ознакомившись с ситуацией на месте, Линкявичюс заявил, что из-за незаконных действий России сотни людей лишились возможности жить обычной жизнью.

«Я с большим сожалением наблюдаю за сложившимися реалиями. У людей нет возможности жить нормальной жизнью, очень жаль также наблюдать за теми международными преступлениями, которые налицо и которые выражаются в аннексии независимого государства, разделении общества», — приводит слова Линкявичюса Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Литовский министр считает, что политика непризнания является одним из главных рычагов воздействия на Россию. Вместе с тем, он отметил необходимость скоординированных усилий международного сообщества по данному направлению.

«Россия должна осознать, что присвоение территорий соседа не останется незамеченным. У этих действий будут соответствующие последствия и тут речь идет не только о Грузии, речь также идет о Крыме и других регионах. Это международное преступление. Россия должна осознать, что эта ситуация не может продолжаться и у нее будут последствия. Международный рычаг воздействия на Россию – это политика непризнания, которая должна продолжиться в финансовом, политическом и других аспектах. Эта политика должна быть последовательной, и должна продолжиться в будущем до тех пор, пока ситуация не прояснится», — заявил он.

Линкявичюс также отметил важность работы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) для стабилизации ситуации и мирного урегулирования конфликта.

Абхазия, как и Цхинвальский регион Грузии, не контролируются центральными властями. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и официально признал эти регионы оккупированными территориями.

В рамках своего визита в Грузию, глава МИД Литвы также проведет встречи с премьером Грузии Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также с Католикос-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Свою поездку в Грузию Линас Линкявичюс завершит 13 июня.

Грузия и Литва установили дипломатические отношения 16 сентября 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования, сельского хозяйства, здравоохранения.

"Новости-Грузия"





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