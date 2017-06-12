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Сенатор США анонсировал закон об ужесточении санкций против России
12.06.2017 13:12
Республиканец Линдси Грэм заявил, что в ближайшее время американские законодатели примут закон, ужесточающий санкции против России. Москву обвиняют во вмешательстве в выборы президента США
Линдси Грэм (Фото: Aaron P. Bernstein / Bloomberg)
Сенат конгресса США намерен принять законопроект, ужесточающий санкции против России. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает CBS.
«На следующей неделе будет принят законопроект, который накажет Россию за вмешательство в наши выборы», — сказал Грэм. Он также обвинил Россию в том, что она «поставляла» оружие движению «Талибан» (запрещено в России) для «убийства американских солдат». По мнению сенатора, Россия также «вступила в сговор» с президентом Сирии Башаром Асадом, что позволяет ему «сохранять химическое оружие».
Грэм выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект. «Если нет, мы собираемся преодолеть его вето», — заверил Грэм, подчеркнув, что сенат никогда не станет восстанавливать отношения с Россией, прежде чем «не накажет ее за попытки разрушения демократии». Он добавил, что «начинать надо с ужесточения санкций».
Ранее газета Politico сообщила, что сенаторы из Демократической и Республиканской партий почти достигли соглашения по усиленным санкциям против России. По данным издания, сенаторы расходятся лишь в том, насколько жесткими должны быть данные меры.
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