Уильям Альберк: Я все думаю, как помочь Грузии так, как Грузия помогает НАТО

12.06.2017 13:32 Я все думаю, как можно помочь Грузии так, как Грузия помогает НАТО – заявил в разговоре с "Общественным вещателем" руководитель секции контроля и координации оружия в НАТО Уильям Альберк.



По его словам, Грузия многим пожертвовала для НАТО.



"Для меня Грузия является важнейшим партнером, и надеюсь, что Грузия скоро станет членом НАТО. Грузия пошла на многие жертвы для НАТО, Соединенных Штатов, нашей безопасности, евроатлантического пространства. Процентный показатель грузинских военных, воюющих в Ираке и Афганистане, и понесенные жертвы указывают на то, что мы в долгу перед вами.



Грузия красивейшая страна c поразительными, демократическими, свободными людьми. Я желаю вам объединения, восстановления территориальной целостности в границах, признанных международным сообществом. Я все думаю, как можно помочь Грузии так, как Грузия помогает НАТО. Думаю, мы не достаточно сделали, мы должны сделать больше"- заявил Уильям Алберк.



По его же словам, он надеется, что Грузия скоро станет членом НАТО, и состоится такая же церемония, как во время вступления Черногории.



"Я ценю делегацию Грузии в НАТО. Мы работаем вместе. Нам очень повезло, что Грузия является партнером НАТО. На мой взгляд, не следует закрывать двери НАТО. После холодной войны многие думали, что НАТО не примет нового члена, и двери организации будут закрыты. Положение, существующее с точки зрения безопасности, и эта организация является таким объединением, что страны хотят стать членами альянса.



Это увеличивает безопасность союзников, и усиливает евроатлантическую интеграцию. По моему мнению, двери НАТО для новых членов не следует закрывать. Грузия является примером, как страна-нечлен и партнер помогает НАТО, поэтому двери НАТО не следует закрывать, и говорить, что у нас достаточно безопасности, и больше нам не нужно. Надеюсь, что Грузия скоро присоединится к нам, и у нас состоится такая же церемония, как во время вступления Черногории"- заявил Уильям Альберк.

















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