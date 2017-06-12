Абашидзе призвал Москву ускорить работу над контрактом со швейцарской стороной

12.06.2017 14:16 Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе призывает российскую власть, закончить работу над контрактом для осуществления таможенного мониторинга.



Зураб Абашидзе отозвался на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, сделанное10 июня, и касающегося договора о таможенном мониторинге, оформленного между правительствами Грузии и России в 2011 году.



"Мы ознакомились с комментарием Григория Карасина от 10 июня, касающегося договора, оформленного между правительствами Грузии и России в 2011 году о таможенном мониторинге.



Напомним, что в ответ на комментарий 6 июня текущего года Министерства иностранных дел России, 8 июня внешнеполитическое ведомство Грузии распространило заявление, в котором четко и полностью представлена позиция грузинской стороны в связи с этим договором.



Думаем, что на данном этапе нет необходимости добавлять что-либо в отношении этого вопроса. Грузинская сторона еще раз подтверждает, что готова оформить контракт с нейтральной компанией, и начать осуществление документа соответственно всем пунктам договора от 2011 года. Мы вновь призываем Российскую Федерацию, так же закончить работу над контрактом, который следует подписать с компанией, чтобы начать его осуществление в полном соответствии с основным соглашением.



Известно, что в этот процесс активно включена швейцарская сторона, с помощью которой удалось урегулировать целый ряд вопросов, связанных с договором от 2011 года. Мы готовы с их включенностью, и в существующих форматах продолжить работу над этим вопросом"- заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россий Зураб Абашидзе.

















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