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Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома
12.06.2017 15:24
Оппозиционер Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом в твиттере сообщила его супруга Юлия.
«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома», — написала она в твиттер-аккаунте оппозиционера.
Днем ранее Навальный призвал сторонников приходить не на проспект Сахарова, где должна была пройти согласованная акция оппозиции, а на Тверскую улицу, где подобную акцию с властями не согласовали.
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