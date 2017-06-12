Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома

12.06.2017 15:24 Оппозиционер Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом в твиттере сообщила его супруга Юлия.



«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома», — написала она в твиттер-аккаунте оппозиционера.



Днем ранее Навальный призвал сторонников приходить не на проспект Сахарова, где должна была пройти согласованная акция оппозиции, а на Тверскую улицу, где подобную акцию с властями не согласовали.















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