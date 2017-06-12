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Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома


12.06.2017   15:24
Оппозиционер Алексей Навальный задержан в подъезде собственного дома. Об этом в твиттере сообщила его супруга Юлия.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома», — написала она в твиттер-аккаунте оппозиционера.

Днем ранее Навальный призвал сторонников приходить не на проспект Сахарова, где должна была пройти согласованная акция оппозиции, а на Тверскую улицу, где подобную акцию с властями не согласовали.






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