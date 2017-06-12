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Линкявичюс: Мы хотим в конечном итоге, чтобы Грузия была страной-членом НАТО


12.06.2017   16:37
Мы хотим, в конечном итоге, чтобы Грузия была страной-членом НАТО, - об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой в Тбилиси.

«Что касается НАТО, выбор Грузии совершенно ясен, как в плане действий на месте, так и – в миссиях. Это основной аргумент, показывающий важность именно этого выбора. После последнего саммита и встреч мы может ожидать большей динамики в этом процессе. Мы хотим, в конечном итоге, чтобы Грузия была страной-членом НАТО, и это наверно не случится скоро, так как это – результат политического решения и необходимы инструменты. Убежден, мы сможем видеть вас среди наших членов», - заявил Линас Линкявичюс.






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