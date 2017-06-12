В Украине окончательно запретили георгиевские ленточки

12.06.2017 17:01 Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете изготовления и пропаганды георгиевской ленты, сообщается на официальном сайте главы государства 12 июня.



Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", принятый Верховной Радой 16 мая. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.



Ранее, 21 мая, Порошенко пообещал, что подпишет этот закон, как только он поступит к нему из украинского парламента. "Потому, что это не является символикой Второй мировой, это символика - символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Поэтому обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждые день и ночь", - пояснил президент, выступая на церемонии чествования памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы". Порошенко добавил, что "Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона".



Согласно документу, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозит штраф от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) с конфискацией ленты. За повторное нарушение этого закона в течение года может быть применен штраф до 5100 гривен (192 доллара) или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты.



Наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также музейных экспозиций.



Подробнее: http://www.newsru.com/world/12jun2017/lenta.html?utm_source=rss

















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