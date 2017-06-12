Линкявичус считает политику непризнания одним из главных рычагов воздействия на Россию

12.06.2017 17:07 Находящийся с официальным визитом в Грузии министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посетил абхазскую линию российской оккупации, где призвал российские власти «прекратить незаконные действия в отношении грузинских территорий».



«Я с большим сожалением наблюдаю за сложившимися реалиями. У людей нет возможности жить нормальной жизнью, очень жаль также наблюдать за теми международными преступлениями, которые налицо и которые выражаются в аннексии независимого государства, разделении общества», - приводит слова Линкявичюса Общественный вещатель Грузии.



Литовский министр считает, что политика непризнания является одним из главных рычагов воздействия на Россию. Вместе с тем, он отметил необходимость скоординированных усилий международного сообщества по данному направлению. Линкявичюс также отметил важность работы Миссии наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) для стабилизации ситуации и мирного урегулирования конфликта.















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